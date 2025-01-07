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Агент Батракова раскрыл наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Алексея

Агент Батракова раскрыл наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Алексея
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос о будущем своего клиента. Он назвал наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Алексея — ситуация складывается так, что будет подписан новый контракт с «Локомотивом». Агент отметил, что к этому варианту склоняются все стороны переговоров.

— В конце года мы встретились с руководством «Локомотива» и очень хорошо пообщались. Болельщикам нужно немножко набраться терпения. Я думаю, всё будет нормально, мы обо всём договоримся.

— То есть и у вас, и у клуба есть уверенность, что к соглашению вы придёте?
— Всё складывается так, что мы договоримся с «Локомотивом» о новом полноценном контракте. Этого хотят и Алексей, и клуб. Мы же в первую очередь выполняем пожелания игрока, — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

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