Бышовец ответил на вопрос, какие позиции нужно усилить «Зениту» зимой

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец ответил на вопрос, какие позиции нужно усилить сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно — 2025.

– Какие позиции нужно усилить «Зениту» зимой?

– Беспокоит игра в обороне, отсутствие взаимозаменяемости в центральной зоне после потери игроков из-за травм. Необходимо прийти к более уверенной игре, улучшению взаимодействия игроков, прогрессу ментальности и общего уровня. Калейдоскоп всех этих смен, вызванных травмами, в какой-то степени создал ту проблему, при которой игра обороны была не настолько надёжной, насколько это необходимо, — приводит слова Бышовца «ВсеПроСпорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится весной. Действующим чемпионом России является «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.