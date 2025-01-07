Алексей Мелёшин: возвращение Промеса в «Спартак» было бы не очень правильным решением

Бывший российский футболист Алексей Мелёшин отреагировал на разговоры о возможном возвращении нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Мы сейчас можем только предполагать. Мы не знаем, в каком состоянии Промес. Где он был всё это время, что делал? Если говорить о его возвращении в «Спартак», тут всё определяет позиция руководства, главного тренера. Сегодня это, на мой взгляд, было бы не очень правильным решением для «Спартака», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.