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Шишкин объяснил, чего не хватает «Локомотиву» для борьбы за медали РПЛ

Шишкин объяснил, чего не хватает «Локомотиву» для борьбы за медали РПЛ
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Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин объяснил, чего не хватает команде для борьбы за медали Российской Премьер-Лиги. Он отметил отсутствие стабильности у железнодорожников. По мнению Шишкина, претендент на место в топ-3 не имеет права проигрывать аутсайдерам на регулярной основе.

«Локомотиву» всегда как будто бы чего-то не хватало. Какие-то качели. Были хорошие отрезки, было открытие Батракова. Но такие поражения, как от «Химок», например, для команды, которая борется за тройку лидеров, — недопустимы. Не хватает стабильности. Нужно не только выдать хороший отрезок, но и закрепиться», — приводит слова Романа Шишкина интернет-портал «Комсомольская правда».

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, хотя на старте сезона железнодорожники боролись за первую строчку.

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