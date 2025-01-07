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«Ман Сити» настаивает на переходе Мармуша в январе и готов заплатить £ 50 млн — Telegraph

«Ман Сити» настаивает на переходе Мармуша в январе и готов заплатить £ 50 млн — Telegraph
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«Манчестер Сити» настаивает на том, чтобы трансфер 25-летнего центрального нападающего Омара Мармуша из «Айнтрахта» состоялся в нынешнем январе, несмотря на нежелание немецкого клуба расставаться с футболистом посередине сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить £ 50 млн (€ 60 млн) за египетского игрока. В «Манчестер Сити» считают, что Мармуш сможет быстро адаптироваться к выступлениям в чемпионате Англии благодаря наличию у него высокой скорости и умению играть на нескольких позициях.

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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