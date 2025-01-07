«ПСЖ» может попасть под санкции УЕФА из-за долга перед Мбаппе в € 55 млн — L’Equipe

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наложить санкции на «ПСЖ» из-за задолженности клуба по зарплате в размере € 55 млн перед его бывшим нападающим Килианом Мбаппе. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, французский гранд может подвергнуться санкциям со стороны УЕФА в связи с потенциальным нарушением регламента «О лицензировании клубов и финансовой устойчивости», согласно которому клубы, участвующие в еврокубковых турнирах, не должны иметь задолженность перед сотрудниками по состоянию на 15 июля, 15 октября и 15 января по выплатам, причитающимся не позднее 30 июня, 30 сентября и 31 декабря соответственно. Таким образом, до 15-го числа нынешнего месяца «ПСЖ» обязан предоставить данные, свидетельствующие об отсутствии у клуба задолженностей.

В окружении Мбаппе верят, что УЕФА сможет надавить на французский гранд, чтобы вынудить его заключить мировое соглашение с футболистом и закрыть задолженность перед ним.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: