Джон Оби Микел раскритиковал игру Николаса Джексона в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел высказался об игре нападающего лондонского клуба Николаса Джексона.

«Он [Джексон] недостаточно забивает, при этом занимает правильные позиции, но не завершает атаки. Он не тот нападающий, который способен вывести команду на новый уровень. Он хорошо владеет мячом и взаимодействует с партнёрами, но этого недостаточно.

Тренеру нужно поговорить с Джексоном и вернуть ему уверенность в себе. Он должен начать забивать. Николас не должен злиться на мои слова, я говорю это ради блага команды и клуба», — приводит слова Микела Chelsea News.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний Николас Джексон провёл 19 матчей, в которых забил девять мячей и оформил три голевые передачи.