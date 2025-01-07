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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в левом защитнике сборной Дании — Романо

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в левом защитнике сборной Дании — Романо
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 20-летнему левому защитнику сборной Дании и «Лечче» Патрику Доргу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» также следят за левым защитником «Борнмута» Милошем Керкезом и футболистом «ПСЖ» Нуну Мендешем, которые являются более предпочтительными вариантами, однако они оцениваются дороже.

В нынешнем сезоне Доргу принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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