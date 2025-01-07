Алексей Мелёшин: главное, что сыну комфортно в «Сочи» — о «Спартаке» он сейчас не думает

Бывший российский футболист Алексей Мелёшин поделился мнением о выступлении своего сына Павла Мелёшина в «Сочи», а также о его возвращении в московский «Спартак».

«Оценивать игру Павла должен главный тренер — не я. Я больше смотрю со стороны. Но, конечно, как отец в основном реагирую на его успехи в «Сочи» положительно. Самое главное, что всё устраивает Павла, ему там хорошо и комфортно. Сейчас он в отпуске, и первая задача — выйти и хорошо отработать сборы.

О возвращении в «Спартак» даже не говорите. Сейчас он вообще об этом не думает. Самое главное — что происходит сейчас», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Павел Мелёшин выступает за «Сочи» в текущем сезоне на правах аренды. Его контракт с московским «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.