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Араухо согласился на аренду в «Ювентус» для получения игровой практики — GdS

Араухо согласился на аренду в «Ювентус» для получения игровой практики — GdS
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Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо дал согласие на переход в аренду в «Ювентус» с целью получать больше игровой практики. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, уругвайский футболист счастлив в каталонском клубе, однако осознаёт, что ему будет сложно завоевать место в основном составе команды после продолжительного отсутствия из-за травмы. Подчёркивается, что на текущий момент сине-гранатовые не согласились на предложение «Ювентуса», однако могут сделать это, чтобы избавиться от высокой заработной платы Араухо, которая составляет € 6 млн. В случае аренды защитника туринский клуб будет выплачивать половину от этой суммы.

Рональд Араухо Подробнее
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