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89 возможных договорных матчей было сыграно в декабре 2024 года — ULIS

89 возможных договорных матчей было сыграно в декабре 2024 года — ULIS
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Спортивная ассоциация ULIS, главными целями которой являются обеспечение честности и борьба с преступностью в спорте, сообщила, что в декабре 2024 года во всех видах спорта было сыграно 89 возможных договорных матчей, 85 из которых пришлись на футбол.

По информации ассоциации, более половины возможных договорных встреч (55) было сыграно в Азии. На втором месте находится Европа, где таких матчей оказалось 20. Тройку лидеров по количеству возможных договорных игр занимает Африка (7). Ровно столько же матчей было сыграно в совокупности в Южной (5) и Северной (2) Америке. Остальные четыре встречи пришлись на другие виды спорта.

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