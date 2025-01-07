Кристиан Нобоа сообщил, что до сих пор не восстановился после травмы в «Эмелеке»

39-летний полузащитник эквадорского «Эмелека» Кристиан Нобоа сообщил, что не может выступать за команду из-за травмы.
«Сейчас я всё ещё не могу играть за «Эмелек». Пока неизвестно, сколько времени займёт восстановление. Дай бог всё будет хорошо», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Фото: Из личного архива Кристиана Нобоа
Нобоа выступает за «Эмелек» с января 2024 года. Также полузащитник играл за взрослую команду данного клуба с 2004 по 2007 год. В январе 2024 года Нобоа перешёл в «Эмелек» из «Сочи», за который он выступал с 2019 года. За это время он принял участие в 116 матчах во всех турнирах, где отметился 40 голами.
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