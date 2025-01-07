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Экс-игрок ПАОКа Нобоа: верю, что в Греции у Чалова всё будет хорошо

Экс-игрок ПАОКа Нобоа: верю, что в Греции у Чалова всё будет хорошо
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Бывший полузащитник «Зенита», «Сочи» и греческого ПАОКа Кристиан Нобоа поделился мнением о выступлении российского нападающего Фёдора Чалова в Греции.

«Да, я видел, что Чалов играет за ПАОК. Он суперигрок и супер нападающий. Верю, что в Греции у Фёдора всё будет хорошо!» — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА минувшим летом. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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