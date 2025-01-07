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Президент «Барселоны» Лапорта избежит вотума недоверия — Sport.es

Президент «Барселоны» Лапорта избежит вотума недоверия — Sport.es
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта избежит вотума недоверия, процедура по вынесению которого началась сегодня, 7 января, и была инициирована оппозицией. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, основные инициаторы вотума недоверия Жорди Фарре и Марк Корнет не пришли в офис каталонского клуба. Корнет принял решение не участвовать в данной процедуре из-за давления, которое стало оказываться на него после того, как о вотуме недоверия стало известно публике. Фарре продолжает обдумывать дальнейшую стратегию (Жорди Фарре баллотировался на пост президента «Барселоны» в 2021 году).

Подчёркивается, что подавляющая часть оппозиции считает нецелесообразным проведение указанной процедуры, поскольку она может ещё больше ухудшить ситуацию в «Барселоне».

Напомним, ранее 10 оппозиционных объединений выступили с требованием отставки Лапорты из-за ситуации с полузащитником Даниэлем Ольмо и нападающим Пау Виктором, которых не смогли зарегистрировать на вторую часть сезона Ла Лиги.

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