Джейми Каррагер обвинил «Реал» в давлении на «Ливерпуль» из-за Трента Александер-Арнольда

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер обвинил мадридский «Реал» в давлении на английский клуб из-за трансфера защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда.

«Реал» – те ещё хулиганы. Мне не нравится в этой ситуации то, что они сделали предложение с согласия Трента Александер-Арнольда или по просьбе его агента. Они бы не стали делать предложение, если бы им не разрешили. Но все знают, что «Ливерпуль» в любом случае откажет. Тогда чего вы добиваетесь? Что за шум вы хотите поднять?

«Ливерпуль» не продаст Трента в январе, когда команда борется за чемпионство. Давайте не будем наивными. Сейчас никто не делает предложений, не обсудив это с игроком. Люди узнают всё до того, как предложение будет сделано», – приводит слова Каррагера The Telegraph.

Ранее СМИ сообщали, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Реала» о трансфере Трента Александер-Арнольда в январе за € 15 млн.

Напомним, срок контракта Трента с «Ливерпулем» заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего защитника 23 матча за «красных» во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач.