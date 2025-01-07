«ПСЖ» хочет подписать полузащитника «Челси» — журналист Гаудин

«ПСЖ» испытывает желание арендовать до конца нынешнего сезона 27-летнего атакующего полузащитника «Челси» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает журналист Ромэйн Гаудин в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский гранд хочет, чтобы аренда Нкунку предусматривала опцию обязательного выкупа грядущим летом.

Кристофер перешёл в «Челси» летом 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Нкунку составляет € 50 млн.

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