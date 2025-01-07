Агент Чернова рассказал, когда будет обсуждаться будущее защитника в «Спартаке»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы 28-летнего центрального защитника «Спартака» Никиты Чернова, рассказал, когда руководство красно-белых приступит к обсуждению будущего его клиента в клубе.

«Мы с Олегом Малышевым (генеральный директор «Спартака». — Прим. «Чемпионата») списывались перед Новым годом. Последняя информация — договорились, что новый спортивный директор полноценно вступит в должность, посмотрит по сторонам и вникнет в необходимые нюансы. Олег сказал, что в январе мы встретимся и как минимум переговорим по этому вопросу», — приводит слова Чернова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Чернов принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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