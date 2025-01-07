«Рома» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Интера» и сборной Италии — Calciomercato

Полузащитником «Интера» и сборной Италии Давиде Фраттези интересуются «Рома» и «Тоттенхэм». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, футболист планирует покинуть «Интер» из-за недостатка игровой практики в команде Симоне Индзаги. Отмечается, что спортивный директор «Ромы» Флоран Гисольфи ранее уже намекал на возможное возвращение Фраттези в его родной город и родную команду. Однако если «Тоттенхэм» согласится с высокими требованиями «нерадзурри», то вероятность ухода игрока в английский клуб уже в январе сильно возрастёт.

Фраттези – воспитанник «Лацио», играл за молодёжную команду «Ромы». В текущем сезоне он забил три гола и отдал одну результативную передачу в 22 матчах во всех турнирах за «Интер». Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 32 млн.