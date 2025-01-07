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«Аль-Ахли» вёл переговоры с Винисиусом в декабре, клуб намерен купить его летом — Athletic

«Аль-Ахли» вёл переговоры с Винисиусом в декабре, клуб намерен купить его летом — Athletic
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В минувшем декабре «Аль-Ахли» вёл телефонные переговоры с агентами 24-летнего крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, саудовский клуб предпримет новую попытку приобрести бразильского футболиста грядущим летом. Подчёркивается, что в августе 2024 года представители «Аль-Ахли» встречались с Винисиусом в Лондоне. Нападающий выслушал предложение саудовского клуба, однако отклонил его, поскольку посчитал, что это было неподходящее время для ухода из «Реала».

Действующее трудовое соглашение Винисиуса с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.

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