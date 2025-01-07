Шикунов: Станкович принял решение, что Хлусевич и Зиньковский не будут играть в «Спартаке»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов считает, что главный тренер команды Деян Станкович принял решение, что игроки команды Даниил Хлусевич и Антон Зиньковский не будут играть в команде.

«Не сошлось по работе у Станковича с Хлусевичем. Такое бывает. Жалко Зиньковского и Хлусевича, но что сделать? Тренер выбрал других кандидатов на их позиции. Он хочет усиливаться, так что по футбольным моментам он прав. Лучше отдать ребят, чтобы у них была игровая практика. А так могут ещё просидеть полгода на лавке, а это будет очень плохо. Летом уже будут определяться с клубами, куда пойдут.

Нет проблем их оставить, но это будет неправильно. Станкович принял для себя решение, что Хлусевич и Зиньковский у него играть не будут. Но он понимает, что играть им надо. Это эгоизм, если они останутся и не будут играть», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.