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Легенда «Ротора» Веретенников вошёл в тренерский штаб Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Легенда «Ротора» Веретенников вошёл в тренерский штаб Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»
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Бывший тренер «Рубина», «Кубани» и «Ротора» Олег Веретенников был назначен ассистентом тренера в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Веретенников вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого сегодня, 7 января. Ранее специалист трудился в системах «Краснодара», «Кубани» и волгоградского «Ротора», с 2020 по 2022 год входил в состав тренерского штаба казанского «Рубина», где работал под руководством будущего главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

В годы игровой карьеры нападающий «Ротора» Олег Веретенников трижды (в 1995, 1997 и 1998 годах) становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

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