The Athletic: «Арсенал» хочет купить Уильямса нынешней зимой, цена игрока — € 60 млн

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет, чтобы «канониры» приобрели 22-летнего крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса в январское трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в контракте испанского футболиста указана сумма отступных, которая чуть меньше € 60 млн. Однако подчёркивается, что из-за финансовых сложностей покупка Уильямса этой зимой является маловероятной.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: