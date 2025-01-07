Президент «Атлетика» высказался о проблемах «Барселоны» с регистрацией игроков

Президент «Атлетика» из Бильбао Йон Уриарте высказался о ситуации с регистрацией футболистов «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора. Он также опроверг информацию, что «Атлетик» является одним из противников того, чтобы каталонский клуб мог зарегистрировать игроков.

«Не знаю, откуда взялась эта информация. По регистрации игроков «Барселоны», которая является частью Ла Лиги и RFEF, у нас действительно были сомнения, и мы консультировались по поводу правил, чтобы всё прояснить.

«Атлетик» не является частью какого-либо единого фронта, правила одинаковы для всех. В разных турнирах свои правила, которые одинаковы для всех и должны соблюдаться.

Мы не разговаривали [с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой], но увидимся на матче и обнимемся», — приводит слова Уриарте Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что «Барселона» включила футболиста Даниэля Ольмо в заявку на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Игра пройдёт 8 января в городе Джидда (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Напомним, в начале января Ла Лига и Федерация футбола Испании официально подтвердили отказ «Барселоне» в регистрации футболистов сине-гранатовых Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть текущего сезона.