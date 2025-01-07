Смертин рассказал, что тренер «ПСЖ» Энрике замотивировал его пробежать 250 км в пустыне

Бывший полузащитник сборной России и «Челси» Алексей Смертин рассказал, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике стал для него человеком, побудившим пробежать 250 км в пустыне.

«В 2025 году побегу Сахару, такой подарок на день рождения сделаю, семь дней в пустыне, 250 км, пройдёт в пустыне в Марокко. Для меня примером был Луис Энрике. Всего четыре футболиста выбежали марафон из трёх часов, это Энрике, Рауль из «Реала», Арьен Роббен и я. Когда Энрике не был тренером, то он в этом направлении пошёл дальше, сделал Ironman, потом пробежал Сахару. Когда я увидел, то думал, что нереально, но сейчас понимаю, что это возможно в случае подготовки. Суть марафона в том, что ты все вещи берёшь с собой, бежишь с ними, каждый день определённое количество километров», — приводит слова Смертина ТАСС.

В период своей футбольной карьеры Энрике выступал за такие клубы, как хихонский «Спортинг», мадридский «Реал» и «Барселона». Больше всего матчей он провёл за каталонский клуб. Энрике принял участие в 300 играх во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 40 результативными передачами. За «Реал» бывший полузащитник провёл 213 встреч во всех соревнованиях, где забил 18 голов и сделал девять ассистов.

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