Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, как происходило ограбление его дома в 2022 году

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне выступающий за «Аль-Кадисию», подробно рассказал об ограблении его дома в Испании, которое произошло летом 2022 года.

«Ко мне прибежал старший сын и сказал: «Папа, дома какие-то мужчины». — «Просто спрячься», — ответил я. Они вошли снаружи, где моя жена курила с моим двоюродным братом и его другом. Они схватили друга моего двоюродного брата, а затем вошли в дом. Моя жена кричала. Один из них имел при себе огнестрельное оружие. Я схватил большую бутылку и пошёл наверх. В это же время там была моя невестка с нашим маленьким мальчиком, я ей тоже сказал: «Просто иди, попробуй спрятаться где-нибудь». Потом я увидел мужчин. Их было четверо или пятеро. Один из них был с пистолетом и сказал мне: «Ложись». Я сказал: «Нет, нет, нет. Скажи мне, чего ты хочешь. Мы поговорили, и тогда он сказал мне: «Садись». Я сказал: «Нет», тогда он начал меня бить.

Я хотел драться, но кто-то спустился и схватил моих детей и невестку. В тот момент я ничего не мог сделать. Если вы допустите какую-либо ошибку, с ними может случиться что-то плохое. Мы гуляли по дому, и я давал им то, что они хотели, чтобы с нами всё было в порядке. Если бы я был один, проблем не было бы. Я бы справился, мои родители подготовили меня ко всему в жизни. Но когда у тебя есть жена и дети, всё по-другому.

После этого мои дети сказали мне: «Папа, мы не хотим идти в школу, боимся, что там что-то произойдёт». Мой маленький сын уже год говорит мне: «Я не могу спать один». «Это было постоянным кошмаром в наших головах», — приводит слова Обамеянга The Athletic.