Неймар: было бы интересно возродить наше трио с Месси и Суаресом

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», отреагировал на слухи о своём потенциальном переходе в «Интер Майами», где играют его экс-партнёры по каталонскому клубу Лионель Месси и Луис Суарес.

«Очевидно, что было бы здорово снова сыграть с Лео [Месси] и Луисом [Суаресом]. Они мои друзья. Мы всё ещё поддерживаем общение. Было бы интересно возродить наше трио [времён «Барселоны»].

Я счастлив в «Аль-Хиляле» и в Саудовской Аравии, но кто знает. Футбол полон сюрпризов. Проект, который мне предложили [в Саудовской Аравии], был очень хорош не только для меня, но и для моей семьи, поэтому поездка в эту страну была лучшим вариантом», — приводит слова Неймара CNN.

Неймар, Месси и Суарес вместе выступали за «Барселону» с 2014 по 2017 год.

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