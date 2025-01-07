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«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 7 января, состоится первый полуфинальный матч английского Кубка лиги по футболу, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
07 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч между командами пройдёт 5 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия).

Завтра, 8 января, состоится первая встреча второй полуфинальной пары, в котором сыграют лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Ответная встреча пройдёт 6 февраля на «Энфилде» в Ливерпуле.

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