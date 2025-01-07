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Неймар: сегодня чемпионат Саудовской Аравии сильнее Лиги 1

Неймар: сегодня чемпионат Саудовской Аравии сильнее Лиги 1
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Бывший нападающий «ПСЖ» Неймар, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», заявил, что уровень чемпионата Саудовской Аравии выше уровня французской Лиги 1.

«Уровень чемпионата Саудовской Аравии растёт, и, насколько я вижу, он выше уровня Лиги 1. У чемпионата Франции есть свои положительные стороны. Она сильна, я очень хорошо знаю это, так как играл в ней. [Однако] сегодня футболисты из саудовской Про-Лиги сильнее.

Саудовская Аравия удивила меня положительным образом. Люди, города, культура. Это страна, которая постепенно растёт. Она также примет чемпионат мира 2034 года, который будет потрясающим, на мой взгляд», — приводит слова Неймара CNN.

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