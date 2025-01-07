Неймар: все трофеи не выиграешь. Я очень доволен своей карьерой

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос, доволен ли он своей карьерой.

«Я очень доволен своей карьерой: тем, что удалось сделать, а также клубами, за которые я играл. Очевидно, всегда думаешь, что я мог сделать ещё там-то и там, но это всё часть футбола. Ты никогда не выиграешь все трофеи. Я очень доволен всем, что сделал до сих пор», — приводит слова Неймара CNN.

В течение своей карьеры бразильский футболист выступал за «Сантос», «Барселону», «ПСЖ». Больше всего матчей Неймар провёл в составе «Сантоса». Он принял участие в 225 играх во всех турнирах, где забил 136 голов и сделал 64 результативные передачи.

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