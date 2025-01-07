Стало известно, какой английский клуб хочет купить бизнесмен Илон Маск

Стало известно, что знаменитый бизнесмен Илон Маск хочет купить английский футбольный клуб «Ливерпуль». Об этом сообщил отец миллиардера Эррол Маск.

«Да, он действительно хочет купить «Ливерпуль», но это не значит, что купит. Его бабушка родом из Ливерпуля, поэтому у нас там есть много родственников, и нам повезло знать многих из «Битлз», потому что они выросли вместе с некоторыми членами моей семьи», — приводит слова Эррола Маска Times Radio.

На данный момент состояние Илона Маска оценивается в $ 425,2 млрд.

«Ливерпуль» набрал 46 очков за 19 матчей и расположился на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.