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Обамеянг рассказал, что просто не узнал Тухеля, когда перешёл в «Челси»

Обамеянг рассказал, что просто не узнал Тухеля, когда перешёл в «Челси»
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Габонский нападающий саудовской «Аль-Кадисии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что, когда перешёл в «Челси», не узнал своего бывшего тренера Томаса Тухеля, с которым ранее работал в дортмундской «Боруссии».

«Тухель? Я тогда не узнал его. Это был не тот человек, которого я знал несколько лет назад. Он был единственным, кто по-настоящему меня понимал в Дортмунде. В «Челси» всё было иначе. Я чувствовал, что с ним что-то не так», — приводит слова Обамеянга The Athletic.

В «Челси» нападающий перешёл из «Барселоны» летом 2022 года, но покинул клуб менее чем через год, проведя 18 матчей и забив всего три гола. Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года по сентябрь 2022 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и завоевала Суперкубок Европы.

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