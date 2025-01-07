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Рафинья: ситуация с Ольмо? Будь я не в «Барселоне», не уверен, что клуб подошёл бы мне

Рафинья: ситуация с Ольмо? Будь я не в «Барселоне», не уверен, что клуб подошёл бы мне
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос, влияет ли на команду ситуация с полузащитником Даниэлем Ольмо и нападающим Пау Виктором, которых каталонский клуб не смог зарегистрировать на вторую часть сезона Ла Лиги.

«Я думаю, что ситуация с Ольмо и Пау может повлиять на будущие подписания. Не могу сказать вам, что [эта ситуация] не влияет, иначе бы солгал, а мне не нравится так делать. Если бы я находился в другом клубе и увидел эту ситуацию, то не уверен, что подумал бы, что этот клуб мне подходит. Однако, когда я приходил в клуб, знал о ситуации в нём, но ждал до последнего момента и ни о чём не жалею», — приводит слова Рафиньи журналист Решад Рахман в соцсети Х (ранее Twitter).

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