Флик объяснил, как ситуация с Ольмо и Виктором может положительно повлиять на «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает, что ситуация с регистрацией полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора способна сплотить остальных футболистов команды.

«Как я уже говорил, не так просто, когда команда лишается двух очень важных игроков. Они стали намного лучше. Дани Ольмо — отличный футболист. Разумеется, нам его не хватает, но мы должны продолжать. Конечно, это влияет на нас, но и даёт возможность сблизиться как команде. Мы должны показать, что являемся командой», — приводит слова Флика AS.

Ла Лига отказала «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора на вторую часть нынешнего сезона Ла Лиги. Ранее СМИ сообщали, что футболисты сине-гранатовых раздражены ситуацией с регистрацией Ольмо и Виктора.

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