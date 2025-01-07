«Арсенал» определился с главным кандидатом на пост спортивного директора — The Guardian

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» определился с основным претендентом на должность спортивного директора. Им станет бывший полузащитник команды Томаш Росицки. Об этом сообщила The Guardian.

По информации СМИ, переговоры между Томашем и «Арсеналом» продолжаются. В случае позитивного решения Росицки приступит к исполнению своих обязанностей летом 2025 года, так как на данный момент он является спортивным директором пражской «Спарты» и не хочет покидать свою команду в середине сезона.

Томаш Росицки выступал за «Арсенал» в период с 2006 по 2016 год. За это время полузащитник провёл на поле 170 матчей, в которых забил 19 мячей.