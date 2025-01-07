Роберто Карлос поселился на базе «Реала» из-за развода с женой — Estadio Deportivo

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос поселился на базе «сливочных» из-за развода с женой, с которой прожил в браке 15 лет. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, бракоразводный процесс будет сложным из-за состояния бывшего футболиста, которое оценивается примерно в € 160 млн. Отмечается, что Карлос был вынужден обосноваться на клубной базе «Реала», так как в одном из двух домов в Испании живут его супруга и две общие дочери, а в другом – её родственники.

Всего у Роберто Карлоса 11 детей от семи женщин.

Защитник играл в «Реале» с 1996 по 2007 год. За это время завоевал четыре титула Ла Лиги и три трофея Лиги чемпионов. В данный момент Карлос работает в структуре клуба.