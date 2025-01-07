«Динамо» отказалось продавать Бальбуэну в «Васко да Гама» — RTI Esporte

Главный тренер «Васко да Гама» Фабио Карилле заявил, что 33-летний центральный защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна не перейдёт в бразильский клуб.

«Я общался с Бальбуэной. У него есть контракт с российским клубом, который исключил какие-либо переговоры», — приводит слова Карилле RTI Esporte.

В нынешнем сезоне Бальбуэна сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.

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