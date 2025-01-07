Генсек РФС Митрофанов: спорт у нашего государства находится в числе первых мест

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о важности спорта для российского правительства.

«Мне кажется, что спорт у нашего государства находится как раз на одном из первых мест. Понятно, что сейчас на ситуацию влияет наше отстранение, но в целом вопросы спорта решаются в нашей стране успешно. Мы умеем проводить лучшие спортивные соревнования, наши спортсмены очень хорошо выступают на международной арене, в спорте мы одна из сильнейших стран в принципе», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к международным турнирам. В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), Беларусью (0:4), Вьетнамом (0:3), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

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