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Лепёхин — о Венделе: это проблема, и клубу нужно её как-то решать

Лепёхин — о Венделе: это проблема, и клубу нужно её как-то решать
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал ситуацию с полузащитником клуба Венделом. Напомним, ранее появилась информация, что бразилец не хочет возвращаться в клуб из отпуска и желает сменить команду.

«Это проблема. И клубу нужно её как-то решать. Все понимают, что такие проблемы периодически возникают. Что лучше: ставить его в состав, чтобы он отбывал номер и изредка помогал, или отказаться от него и снизить цену, чтобы продать? Если человек не хочет играть за «Зенит», какой смысл его держать? Когда Вендел хочет играть, он один может дать результат. Во многом благодаря ему питерцы побеждали в последние годы. То есть он входит в группу футболистов, которые определяют результат. Но в прошлом сезоне и в нынешнем тоже часть легионеров перестали плодотворно влиять на результат. В этой ситуации или им надо что-то менять, или искать других ребят на их места», — приводит слова Лепёхина «Евро-Футбол».

В текущем сезоне Вендел провёл за санкт-петербургский «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал 11 голевых передач.

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