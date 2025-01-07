Майну хочет зарабатывать £ 200 000 в неделю, «МЮ» не готов платить такие деньги — DM

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с продажей полузащитника Кобби Майну и крайнего нападающего Алехандро Гарначо с целью соответствовать правилам о прибыли и устойчивом развитии АПЛ. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, дополнительная причина, из-за которой может быть продан Майну, заключается в том, что английский футболист хочет зарабатывать £ 200 000 в неделю по новому контракту, в то время как «красные дьяволы» не готовы удовлетворить данное требование полузащитника.

В нынешнем сезоне Майну принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: