Роналду может сменить «Аль-Наср» на «Аль-Хиляль» ради клубного чемпионата мира — talkSPORT

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Аль-Хиляль» на правах свободного агента в июне 2025 года, сообщает talkSPORT.

По информации источника, португалец рассматривает такой вариант, потому что хочет снова сыграть на большом турнире. «Аль-Наср» не прошёл квалификацию на клубный чемпионат мира, а «Аль-Хиляль» же пробрался на соревнование.

Отмечается, что также одной из причин может стать желание Роналду последний раз сразиться с Лионелем Месси, который также поборется за трофей вместе с «Интер Майами».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.