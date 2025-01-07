Президент «Барселоны» провёл беседу с Рафиньей после его резонансных слов о клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обсудил с атакующим полузащитником команды Рафиньей сказанные им ранее слова о том, что если бы он не являлся футболистом сине-гранатовых, то, учитывая ситуацию с регистрацией полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора, задумался бы о целесообразности перехода в каталонский клуб. Об этом сообщает El Mundo.

Фото: Скриншот из видео

Полное высказывание Рафиньи выглядело следующим образом: «Я думаю, что ситуация с Ольмо и Пау может повлиять на будущие подписания. Не могу сказать вам, что [эта ситуация] не влияет, иначе бы солгал, а мне не нравится так делать. Если бы я находился в другом клубе и увидел эту ситуацию, то не уверен, что подумал бы, что этот клуб мне подходит. Однако, когда я приходил в клуб, знал о ситуации в нём, но ждал до последнего момента и ни о чём не жалею».

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: