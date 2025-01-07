«Кальяри» объявил об аренде вратаря «Наполи» с правом выкупа до конца сезона

Итальянский футбольный клуб «Кальяри» объявил об аренде с правом выкупа до конца сезона-2024/2025 23-летнего вратаря «Наполи» Элии Каприле. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Элия Каприле перешёл в «Наполи» летом 2023 года из футбольного клуба «Бари». Сумма трансфера составила € 7 млн по версии Transfermarkt. Этим же летом вратарь отправился в аренду в другой клуб итальянской Серии А — «Эмполи» — в составе которого он дебютировал в чемпионате Италии в матче с «Вероной». За весь сезон футболист отыграл за клуб 23 встречи.

Контракт Элии Каприле с «Наполи» действует до лета 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста составляет € 6 млн по версии Transfermarkt.