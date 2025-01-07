«Аполлон» сыграл вничью с «Арисом» в чемпионате Кипра, Кокорин забил плечом
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Завершился матч 17-го тура высшего дивизиона Кипра, в котором встречались «Аполлон» и «Арис». Команды играли на стадионе «Альфамега» на Кипре. Матч закончился со счётом 1:1.
Кипр — Первый дивизион . 17-й тур
07 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Аполлон Л
Лимасол
Окончен
1 : 1
Арис
Лимасол
0:1 Кокорин – 10' 1:1 Малеккидес – 54'
Счёт во встрече на 10-й минуте открыл капитан «Ариса» Александр Кокорин, плечом замкнув навес от Михлали Маямбелы. Этот гол стал для российского нападающего шестым в нынешнем сезоне. На 54-й минуте Гиоргос Малеккидес сравнял счёт.
После 17 матчей «Аполлон» располагается на шестой строчке чемпионата Кипра, набрав 25 очков. «Арис» заработал 40 очков после аналогичного количества игр и расположился на второй строчке, уступая три очка лидирующему «Пафосу» (43). В следующем туре «Аполлон» проведёт встречу с «Эносисом» (11 января), а «Арис»– с «Пафосом» (11 января).
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