Daily Mail: «Челси» — главный претендент на подписание Майну в случае его ухода из «МЮ»

«Челси» является лидером в борьбе за подписание 19-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, который на текущий момент не может договориться с «красными дьяволами» о новом контракте. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, представители английского футболиста предупредили ведущие европейские клубы, что Майну может покинуть «Манчестер Юнайтед» нынешней зимой или грядущим летом.

Ранее Daily Mail сообщил, что Кобби хочет зарабатывать £ 200 000 в неделю, что не устраивает «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Майну принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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