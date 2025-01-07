Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Daily Mail: «Челси» — главный претендент на подписание Майну в случае его ухода из «МЮ»

Daily Mail: «Челси» — главный претендент на подписание Майну в случае его ухода из «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» является лидером в борьбе за подписание 19-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, который на текущий момент не может договориться с «красными дьяволами» о новом контракте. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, представители английского футболиста предупредили ведущие европейские клубы, что Майну может покинуть «Манчестер Юнайтед» нынешней зимой или грядущим летом.

Ранее Daily Mail сообщил, что Кобби хочет зарабатывать £ 200 000 в неделю, что не устраивает «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Майну принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Майну хочет зарабатывать £ 200 000 в неделю, «МЮ» не готов платить такие деньги — DM

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android