Неймар: конечно, я намерен сыграть на ЧМ-2026 и победить на нём со сборной Бразилии

32-летний нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года.

«Конечно, я планирую там быть! Обязательно. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы победить на нём с Бразилией. Хочу быть там. Я доверяю нашей команде», — приводит слова Неймара CNN.

После 12 матчей южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года бразильская национальная команда набрала 18 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующей сборной Аргентины на семь очков.

В составе национальной команды Неймар принял участие в 128 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 79 голами.

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