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Болельщиков «Ливерпуля» возмутило желание Илона Маска купить клуб

Болельщиков «Ливерпуля» возмутило желание Илона Маска купить клуб
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Болельщики «Ливерпуля» отреагировали на новость, что знаменитый бизнесмен Илон Маск заинтересован в покупке английского клуба. Все свои возмущения фанаты высказали в социальных сетях.

«Любой болельщик «Ливерпуля», который хочет, чтобы Илон Маск купил клуб, — не болельщик «Ливерпуля», — написал один из фанатов.

«Я не верю, что есть хоть один настоящий болельщик «Ливерпуля», который хочет, чтобы Илон Маск находился рядом с клубом», — написал другой болельщик.

Третий фанат выразил обеспокоенность тем, что Маск быстро лишит клуб индивидуальности, если в конечном итоге ему удастся купить клуб.

Ранее отец миллиардера Эррол Маск заявил, что его сын хочет купить английский футбольный клуб, так как бабушка Илона родом из Ливерпуля и у них там много родственников.

На данный момент состояние Илона Маска оценивается в $ 425,2 млрд.

«Ливерпуль» набрал 46 очков за 19 матчей и расположился на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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