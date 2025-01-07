Мартин Эдегор высказался о пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Брайтоном»

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «канониров» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1).

«Не хочу концентрироваться на решениях судьи, потому что никогда не любил этого делать, но всё, что я скажу, так это то, что никто из нас раньше не видел, чтобы за подобные ситуации назначали много пенальти. Там есть небольшой контакт с головой, но Вильям тоже касается мяча, так что это странно, вот всё, что я могу сказать. Теперь всё кончено, мы лучше сосредоточимся на том, что можем контролировать», — приводит слова Эдегора Sky Sports.

Пенальти в ворота «Арсенала» был назначен за то, что защитник Вильям Салиба в штрафной сбил нападающего «Брайтона» Жоао Педро, который и реализовал 11-метровый удар.