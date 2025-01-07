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«Бавария» намерена купить будущего сменщика Нойера грядущим летом — Sky Sport Germany

«Бавария» намерена купить будущего сменщика Нойера грядущим летом — Sky Sport Germany
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«Бавария» видит в 21-летнем вратаре «Кёльна» Йонасе Урбиге долгосрочную замену для 38-летнего голкипера Мануэля Нойера. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, мюнхенский клуб планирует приобрести Урбига грядущим летом. При этом «Бавария» также хочет продлить контракт с Нойером до завершения сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне Урбиг принял участие в 11 матчах во всех турнирах, два из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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