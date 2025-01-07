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Грэм Поттер близок к назначению на должность главного тренера «Вест Хэма» — Sky Sports

Грэм Поттер близок к назначению на должность главного тренера «Вест Хэма» — Sky Sports
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Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер может быть назначен на эту должность в другом лондонском клубе «Вест Хэм Юнайтед» вместо Хулена Лопетеги. Об этом сообщил Sky Sports.

По информации СМИ, обе стороны настроены оптимистично и считают, что Грэм Поттер может возглавить команду уже к матчу с «Астон Виллой» в третьем раунде Кубка Англии, который пройдёт в пятницу, 10 января. Тем не менее «Эвертон» по прежнему сохраняет интерес к специалисту в качестве замены действующего тренера Шона Дайча, который также находится под сильным давлением и может быть уволен в ближайшее время.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 23 очка в 20 встречах и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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