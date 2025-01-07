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Владельцы «Ливерпуля» не контактировали с Илоном Маском, чтобы продать клуб — The Times

Владельцы «Ливерпуля» не контактировали с Илоном Маском, чтобы продать клуб — The Times
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Владельцы «Ливерпуля» не заинтересованы в продаже клуба известному бизнесмену Илону Маску, несмотря на заявление его отца Эррола Маска, что американский предприниматель хочет приобрести команду. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, между владельцами «Ливерпуля» и Маском не было никаких контактов. Подчёркивается, что боссы «красных» в целом не изучают возможность с продажей клуба.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф также рассматривал вариант с тем, чтобы предложить Илону Маску стать одним из инвесторов «красных дьяволов», однако этого не произошло.

После 19 матчей английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 46 очков и занимают первое место.

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